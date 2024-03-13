Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın istemediği iki isim!

Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın iki ismi takımda istemediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın istemediği iki isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2024 10:49
Üst üste iki mağlubiyet alan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, devre arasında takıma katılan iki ismi Beşiktaş'a istemedi.

Haberde, bu isimlerin Al-Musrati ile Joe Worrall olduğu belirtilirken, Samet Aybaba'nın Musrati transferi için "Bizim yapımıza uymaz. Yaz transfer döneminde uygun maliyetle daha üst kalite bir ismi buluruz" dediği öne sürüldü.

AYBABA'DAN MUÇI YORUMU

Haberin devamında Samet Aybaba'nın devre arasında transfer edilen Ernest Muçi için de "Ya tutarsa tipinde bir oyuncu. Bahsedilen maliyetin dörtte birine olursa alalım" şeklinde yorumda bulunduğu belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery