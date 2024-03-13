Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın istemediği iki isim!

Üst üste iki mağlubiyet alan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, devre arasında takıma katılan iki ismi Beşiktaş'a istemedi.
Haberde, bu isimlerin Al-Musrati ile Joe Worrall olduğu belirtilirken, Samet Aybaba'nın Musrati transferi için "Bizim yapımıza uymaz. Yaz transfer döneminde uygun maliyetle daha üst kalite bir ismi buluruz" dediği öne sürüldü.
AYBABA'DAN MUÇI YORUMU
Haberin devamında Samet Aybaba'nın devre arasında transfer edilen Ernest Muçi için de "Ya tutarsa tipinde bir oyuncu. Bahsedilen maliyetin dörtte birine olursa alalım" şeklinde yorumda bulunduğu belirtildi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, devre arasında takıma katılan iki ismi Beşiktaş'a istemedi.
Haberde, bu isimlerin Al-Musrati ile Joe Worrall olduğu belirtilirken, Samet Aybaba'nın Musrati transferi için "Bizim yapımıza uymaz. Yaz transfer döneminde uygun maliyetle daha üst kalite bir ismi buluruz" dediği öne sürüldü.
AYBABA'DAN MUÇI YORUMU
Haberin devamında Samet Aybaba'nın devre arasında transfer edilen Ernest Muçi için de "Ya tutarsa tipinde bir oyuncu. Bahsedilen maliyetin dörtte birine olursa alalım" şeklinde yorumda bulunduğu belirtildi.