Beşiktaş'ta sakatlık: Gedson

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Bileği burkulan Portekizli yıldızın MR'ı çekilecek ve durumu 9 Şubat Pazar günü belli olacak.
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Bileği burkulan Portekizli yıldızın MR'ı çekilecek ve durumu 9 Şubat Pazar günü belli olacak.