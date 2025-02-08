Beşiktaş'ta sakatlık: Gedson

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Gedson
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08 Şubat 2025 20:46
Son güncelleme 08 Şubat 2025 22:01
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Bileği burkulan Portekizli yıldızın MR'ı çekilecek ve durumu 9 Şubat Pazar günü belli olacak.

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