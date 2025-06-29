29 Haziran
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23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
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Stroemsgodset-Vaalerenga
0-07'
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3-3
29 Haziran
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29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
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1-2
29 Haziran
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2-2
29 Haziran
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FC Seoul-Pohang Steelers
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Beşiktaş'ta sağ beke iki yeni aday!

Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan ve masadan kalkan Beşiktaş, sağ bek için gündemine Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ve Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters'ı aldı.

calendar 29 Haziran 2025 19:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sağ beke iki yeni aday!
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Beşiktaş, sol bekin ardından sağ bek transferini de hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak istiyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan ve masadan kalkan Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren isimleri gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFLERİ

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, sağ bek transferi için adaylarını ikiye indirdi. Birinci hedef Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo. Listedeki diğer futbolcu Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters.


Beşiktaş, iki futbolcuyu da Osayi Samuel'e sunduğu ekonomik şartları teklif etti. Siyah-beyazlılar, iki futbolcudan birini transfer etmeyi planlıyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Wolverhampton'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Nelson Semedo, 5 asist yaptı.

Southampton'da 35 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kyle Walker-Peters ise 2 asist yaptı.


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