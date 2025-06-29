Beşiktaş'ta sağ beke iki yeni aday!

Beşiktaş, sol bekin ardından sağ bek transferini de hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak istiyor.
Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan ve masadan kalkan Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren isimleri gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFLERİ
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, sağ bek transferi için adaylarını ikiye indirdi. Birinci hedef Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo. Listedeki diğer futbolcu Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters.
Beşiktaş, iki futbolcuyu da Osayi Samuel'e sunduğu ekonomik şartları teklif etti. Siyah-beyazlılar, iki futbolcudan birini transfer etmeyi planlıyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Wolverhampton'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Nelson Semedo, 5 asist yaptı.
Southampton'da 35 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kyle Walker-Peters ise 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan ve masadan kalkan Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren isimleri gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFLERİ
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, sağ bek transferi için adaylarını ikiye indirdi. Birinci hedef Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo. Listedeki diğer futbolcu Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters.
Beşiktaş, iki futbolcuyu da Osayi Samuel'e sunduğu ekonomik şartları teklif etti. Siyah-beyazlılar, iki futbolcudan birini transfer etmeyi planlıyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Wolverhampton'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Nelson Semedo, 5 asist yaptı.
Southampton'da 35 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kyle Walker-Peters ise 2 asist yaptı.
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