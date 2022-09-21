SAISS TAKIMA LİDERLİK EDİYOR

TEK SORUN PARTNERİNİN BULUNAMAMASI

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Romain Saiss, İngiliz ekibi Wolverhampton'daki istikrarlı görüntüsüne siyah-beyazlılarda da devam etti. Saiss, Beşiktaş'ta saha içindeki liderlerden biri oldu.Premier Lig'de neredeyse hiç maç kaçırmayan tecrübeli stoper, Beşiktaş ile ligde oynanan maçların tamamında sahada kaldı. Savunmayı toparlayan ve topu oyuna sokma anlamında beklentilerin üstüne çıkmaya çalışan Faslı stoper, saha içinde de takıma liderlik ediyor. Futbolcu performansını daha da artırmanın yollarını arıyor.Beşiktaş'ta Romain Saiss'ın tek yaşadığı sıkıntı ise savunmada düzenli olarak oynayacak partnerinin bulunamamış olması. 32 yaşındaki futbolcu, Welinton, Necip ve Tayyip Talha ile şu ana kadar yan yana oynadı.