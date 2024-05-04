Beşiktaş'ta Reus için yeni plan!

Marco Reus sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağını açıkladı, Beşiktaş Yönetimi de görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlılar, Marco Reus'u kadrosuna katmak için tüm imkanları zorlayacak. Hedef, lig bitmeden bu transferde mutlu sona ulaşmak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Reus için yeni plan!
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04 Mayıs 2024 10:07
Yaz döneminde kadroda çok ciddi bir değişime gidecek olan Beşiktaş, bazı mevkilere saha içi liderlik yapacak oyuncular almak istiyor. Bu isimlerden biri de Marco Reus...

Alman yıldızla ilgili geçtiğimiz ay temaslara başlayan Kara Kartal'a, müjdeli haber geldi. Borussia Dortmund'un 34 yaşındaki hücumcusu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

HEDEF LİG BİTMEDEN İMZALAMAK

Sezon sonu itibarıyla bonservisi elinde olacak Reus konusunda Beşiktaş Yönetimi görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlılar, bu transferde tüm imkanları zorlayacak.

Başkan Hasan Arat ve kurmayları, lig bitmeden Reus konusunda mutlu sona ulaşmak amacında.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 37 maça çıkan Reus, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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