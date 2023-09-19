Beşiktaş'ta Omar Colley'in serisi bitti

Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisi sonrası Omar Colley'in serisi de sona erdi.
Siyah-beyazlılara geçen sezonun devre arasında gelen Omar Colley, Beşiktaş'ta 18 resmi maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.
Trabzonspor deplasmanına kadar hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Colley, forma giydiği maçlarda ilk yenilgisini önceki gün Trabzon'da aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasını 9 kez terleten Colley bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılara geçen sezonun devre arasında gelen Omar Colley, Beşiktaş'ta 18 resmi maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.
Trabzonspor deplasmanına kadar hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Colley, forma giydiği maçlarda ilk yenilgisini önceki gün Trabzon'da aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasını 9 kez terleten Colley bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.