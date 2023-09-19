Beşiktaş'ta Omar Colley'in serisi bitti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Omar Colley, Siyah-Beyazlılar'da forma giydiği maçlardaki ilk yenilgisini Trabzonspor maçıyla aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Omar Colley'in serisi bitti
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19 Eylül 2023 09:00
Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisi sonrası Omar Colley'in serisi de sona erdi.

Siyah-beyazlılara geçen sezonun devre arasında gelen Omar Colley, Beşiktaş'ta 18 resmi maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.

Trabzonspor deplasmanına kadar hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Colley, forma giydiği maçlarda ilk yenilgisini önceki gün Trabzon'da aldı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş formasını 9 kez terleten Colley bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. 



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