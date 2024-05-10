Beşiktaş'ta mutlu son: Dusan Alimpijevic

Beşiktaş Emlakjet, başarılı bir sezon geçirdiği başantrenörü Dusan Alimpijevic ile mutlu sona ulaştı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Emlakjet, Alimpijevic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alimpijevic'in yeni kontratında yıllık 450 bin euro kazanacağı belirtildi.



Haberde, sözleşmenin ikinci senesinde Alimpijevic'in opsiyonunun olacağı da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI



Beşiktaş Emlakjet ile EuroCup'ta yarı finale çıkma başarısı gösteren Alimpijevic, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu üçüncü tamamladı.





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