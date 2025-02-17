Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a yeni kontrat!

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a yeni kontrat!
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17 Şubat 2025 15:52
Son güncelleme 17 Şubat 2025 15:53
Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklamasında Mustafa Erhan'ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

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