Beşiktaş'ta Musrati'nin istatistikleri göze çarptı

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Al-Musrati, önümüzdeki sezonun en pahalısı olacak. 26 yaşındaki Mısırlı ön libero, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle Braga'dan geldi. Aynı gün imzayı atan genç on numara Muci ile birlikte Siyah-beyazlılar bu iki isim için toplamda 22 milyon euro harcadı.
Atiba'dan sonra defansif orta sahadaki diğer isimlerden beklediği katkıyı alamayan Siyah-Beyazlılar, Musrati'nin istatistiklerine güvenerek büyük bir yatırım yaptı.
8 NUMARADA DA OYNUYOR
Musrati'nin transferinden sonra ComprasionatorT, Fotmob, Fbref gibi kaynaklardan çarpıcı istatistikler geldi.
1996 doğumlu futbolcu özetle; 1,89 boyunda, esas bölgesi 6 numara olarak tanımlandı. Musrati'nin oyun kurucu ön libero ve kesici olarak oynayabildiği fakat 8'de de oldukça iyi olduğu belirtildi. Bütün Şampiyonlar Ligi grup maçlarında görev yapmış en iyi 6 numaralar arasında 9'uncu sırada olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncu 13 top çalma ile bu alanda 3. sırada bulunurken, Hakan Çalhanoğlu 15, Lucas Torreira'nın bu listede 26. sırada yer aldığı dile getirildi. Ayrıca Musrati'nin geçiş oyunundaki başarı oranının yüzde %90, kısa pasta ise 96/89 isabeti sağladığı aktarıldı.
GOL BEKLENTİSİ HAYLİ YÜKSEK
Değerlendirmede, bir ön liberoya göre Musrati'nin gol beklentisi oranı hayli yüksek. 0,79 xG'si ve gole çevirmede 0,98 başarısı bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu 22 şuttan 3 gol çıkardı.
Tecrübeli oyuncunun öte yandan, kesin pas isabeti yüzde 85,7. Uzun top başarı oranı yüzde 77. Yüzde 80 ise başarılı çalım detayı var. Kazanılan ikili mücadele yüzdesi ise 93 olarak göze çarptı.
Yapılan detaylı analiz incelemede son olarak, Musrati için hava toplarında 76,1'lik, topla rakip yarı alana 94 başarılı geçiş denemesiyle oynadığı belirtilirken pozisyonu defansif orta saha olarak bilinen 1,89'luk futbolcunun dayanıklı fiziği ve top kullanma becerisiyle hücuma da büyük güç kattığı aktarıldı.
Atiba'dan sonra defansif orta sahadaki diğer isimlerden beklediği katkıyı alamayan Siyah-Beyazlılar, Musrati'nin istatistiklerine güvenerek büyük bir yatırım yaptı.
8 NUMARADA DA OYNUYOR
Musrati'nin transferinden sonra ComprasionatorT, Fotmob, Fbref gibi kaynaklardan çarpıcı istatistikler geldi.
1996 doğumlu futbolcu özetle; 1,89 boyunda, esas bölgesi 6 numara olarak tanımlandı. Musrati'nin oyun kurucu ön libero ve kesici olarak oynayabildiği fakat 8'de de oldukça iyi olduğu belirtildi. Bütün Şampiyonlar Ligi grup maçlarında görev yapmış en iyi 6 numaralar arasında 9'uncu sırada olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncu 13 top çalma ile bu alanda 3. sırada bulunurken, Hakan Çalhanoğlu 15, Lucas Torreira'nın bu listede 26. sırada yer aldığı dile getirildi. Ayrıca Musrati'nin geçiş oyunundaki başarı oranının yüzde %90, kısa pasta ise 96/89 isabeti sağladığı aktarıldı.
GOL BEKLENTİSİ HAYLİ YÜKSEK
Değerlendirmede, bir ön liberoya göre Musrati'nin gol beklentisi oranı hayli yüksek. 0,79 xG'si ve gole çevirmede 0,98 başarısı bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu 22 şuttan 3 gol çıkardı.
Tecrübeli oyuncunun öte yandan, kesin pas isabeti yüzde 85,7. Uzun top başarı oranı yüzde 77. Yüzde 80 ise başarılı çalım detayı var. Kazanılan ikili mücadele yüzdesi ise 93 olarak göze çarptı.
Yapılan detaylı analiz incelemede son olarak, Musrati için hava toplarında 76,1'lik, topla rakip yarı alana 94 başarılı geçiş denemesiyle oynadığı belirtilirken pozisyonu defansif orta saha olarak bilinen 1,89'luk futbolcunun dayanıklı fiziği ve top kullanma becerisiyle hücuma da büyük güç kattığı aktarıldı.