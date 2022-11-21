Beşiktaş'ta Montero Süper Lig'den ayrılmayacak

Beşiktaş'ta devre arasında kiralık olarak gönderilmesi beklenen İspanyol stoper Francisco Montero'nun İstanbul'daki yaşantısından memnun olduğu ve bundan dolayı menajeri aracılığıyla İstanbul temsilcileriyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi.



İspanyol stoperin bu isteğinin ardından sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanma ihtimali doğdu.



Francisco Montero bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 resmi maça çıktı.





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