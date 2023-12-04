Beşiktaş'ta mazbata töreni belli oldu!

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan Hasan Arat ve yönetim mazbatasını salı günü saat 11:00'de alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta mazbata töreni belli oldu!
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04 Aralık 2023 15:32
Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, salı günü mazbatalarını alacak.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte pazar günü gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.

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