Beşiktaş'ta Masuaku yerine Emirhan

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta sol bekte Emirhan Topçu'nun oynaması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Masuaku yerine Emirhan
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17 Ağustos 2024 11:00
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Demokratik Kongolu yıldız, eşinin doğum yapacak olmasından dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin aldı ve ülkesine gitti. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında sol bekte yeni transferlerden Emirhan Topçu'nun forma giymesi bekleniyor.

Rize'den kadroya katılan 23 yaşındaki oyuncu, daha önce 27 kez solda ter dökerken skora katkı yapamadı. Masuaku ise bu sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 2 maçta 1 asistlik performansı göstermişti.  



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