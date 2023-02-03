Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig temsilcisi West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku'da geri sayıma geçildi.Tecrübeli oyuncu ligde şu ana kadar 19, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. Beşiktaş'ın West Ham ile yaptığı anlaşma gereği Demokratik Kongolu futbolcu, siyah beyazlılarda 5 karşılaşmada forma giymesi halinde sözleşmesinde madde aktif hale gelecek. Masuaku, Beşiktaş'ta bu sezon 25. maçını oynayınca, siyah beyazlılar oyuncunun bonservisini Premier Lig temsilcisinden alacak.Masuaku, Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan 16 maçın 5'inde daha oynarsa siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar, Masuaku için West Ham'a 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, West Ham'a kiralama ücreti vermedi.29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 19 karşılaşmada 3 asist yaparken bir kez de ağları havalandırdı.