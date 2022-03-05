Beşiktaş'ta kritik maç öncesi Vida sevinci!

Beşiktaş'ta kritik Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı bulunan Domagoj Vida'dan iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kritik maç öncesi Vida sevinci!
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05 Mart 2022 12:23
Beşiktaş'ın oynadığı son iki karşılaşmada boyun ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a güzel haber geldi. Hırvat stoperin, pazartesi günü Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

Siyah beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda Kayseri'ye elendiği mücadelede özellikle savunmada büyük eksiklik yaşamış, rakibin iki golü de defans hatalarından kaynaklanmıştı. Bu nedenle teknik heyet, tecrübeli futbolcunun takıma dönüşünün olumlu etki yapacağını düşünüyor.

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