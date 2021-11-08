Beşiktaş'ta korkutan tablo: Son 10 maçta 7 yenilgi

Süper Lig 'de önceki akşam Trabzonspor 'a Vodafone Park'ta 2-1'lik skorla kaybeden Kara Kartal'da son dönemdeki düşüş, istatistiklere de yansıdı.



Lig ve Avrupa'da 10 maçlık periyotta sadece 2 kez galibiyet yaşayabilen Siyah-Beyazlılar, 7 kez mağlup oldu ve 1 kez de berabere kaldı. Takımdaki düşüş sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın da eleştirilerin hedefi olmaya başladı.



Normal şartlarda mağlup olunan maçlardan sonra bile Vodafone Park'ta 90 dakika sonu tribünlere çağrılan Sergen Yalçın için önceki günkü mücadelenin ardından ilk kez böyle bir adım atılmadı.



'Devreye kadar kazanmalıyız'



Karşılaşmanın ardından oyuncularıyla soyunma odasında yaptığı toplantıda sert sözler sarf eden Yalçın, "İkinci yarıda bu kadar pozisyona girip sahadan puansız ayrılmak olacak iş değil. Sanki gol atmama yarışı içindeydiniz! İlk yarıda olduğu gibi maç biterken de uzatmada kademe hatası yapıp gol yedik. Aradan sonra kader maçlarımız var. Tek çıkış yolu devre bitene kadar yola kayıpsız devam etmek. Buraya sizler getiriniz, çıkaracak olan sizlersiniz. Ben dahil artık herkes işini kusursuz yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.



