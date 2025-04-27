Beşiktaş'ta Keny Arroyo parlıyor!

Beşiktaş'ın Ekvadorlu genç yıldızı Keny Arroyo Hatayspor maçında attığı gol ile kendini buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Keny Arroyo parlıyor!
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27 Nisan 2025 13:24

Keny Arroyo'nun Hatayspor'a attığı şık gol teknik ekibi sevindirdi. Ekvadorlu futbolcu adaptasyon sürecinin iyi gittiğini teknik direktör Solskjaer'in kendisi ile özel olarak ilgilendiğini söyledi. 

Arroyo, "Evimizde gol atmak benim için özeldi. Derbide Fenerbahçe'ye karşı da gol atarsam dünyalar benim olur. Taraftarımıza en azından böyle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Öte yandan, Keny Arroyo ve Elan Ricardo gelecek yıl takımda kalacak ve Norveçli çalıştırıcının sisteminde önemli bir görev alacak.



 
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