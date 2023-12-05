Beşiktaş'ta kadro dışı kararı yolda!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş cumartesi günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbide çok kritik bir sınav verecek.
Siyah-beyazlı futbolcular dev maçta adeta kendi kaderlerini belirleyecek. Ankaragücü deplasmanında kaybedilen 2 puan, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin önemini daha da artırdı. Derbi maç takımdaki birçok futbolcunun kaderini çizecek.
KADRO DIŞI GELEBİLİR
Yenilgi halinde bazı oyuncuların teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Beklentilere yanıt veremeyen bu futbolcuların devre arası gönderilmelerine karar verileceği ileri sürüldü. Hasan Arat başkanlığında yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta ara transferde kadroya en az iki takviye yapılması planlanıyor. Başkan Arat ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın kısa süre içinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeleri bekleniyor.
STOPERE SICAK BAKIYOR
Teknik patron Rıza Çalımbay'ın özellikle hücum hattının güçlendirilmesini istediği ifade edildi. Arkası gelmeyen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adamın koşulların oluşması halinde savunmaya da bir takviye düşündüğü öğrenildi. Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin bir ay sonra Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasını da göz önünde bulunduran Çalımbay'ın stoper transferine sıcak baktığını kaydedildi.
Siyah-beyazlı futbolcular dev maçta adeta kendi kaderlerini belirleyecek. Ankaragücü deplasmanında kaybedilen 2 puan, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin önemini daha da artırdı. Derbi maç takımdaki birçok futbolcunun kaderini çizecek.
KADRO DIŞI GELEBİLİR
Yenilgi halinde bazı oyuncuların teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Beklentilere yanıt veremeyen bu futbolcuların devre arası gönderilmelerine karar verileceği ileri sürüldü. Hasan Arat başkanlığında yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta ara transferde kadroya en az iki takviye yapılması planlanıyor. Başkan Arat ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın kısa süre içinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeleri bekleniyor.
STOPERE SICAK BAKIYOR
Teknik patron Rıza Çalımbay'ın özellikle hücum hattının güçlendirilmesini istediği ifade edildi. Arkası gelmeyen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adamın koşulların oluşması halinde savunmaya da bir takviye düşündüğü öğrenildi. Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin bir ay sonra Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasını da göz önünde bulunduran Çalımbay'ın stoper transferine sıcak baktığını kaydedildi.