20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-0
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
2-3
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
3-1
21 Kasım
Ceara-Internacional
1-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş'ta Jota Silva dikkat çekiyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, son dönemdeki hırsıyla dikkatleri çekiyor.

calendar 21 Kasım 2025 09:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Jota Silva dikkat çekiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta bu sezon beklediği süreleri bulamayan Jota Silva, antrenmanlarda gösterdiği performnasıyla dikkatlari üzerine çekti.

Portekizli yıldız, son yapılan idmanların en formda ismi olarak öne çıktı. Yıldız oyuncunun bu hırsı, teknik heyetin de takdirini kazandı.

Performansındaki bu yükselişin Jota'nın sürelerine yansıması bekleniyor. Jota Silva, 5 maçta 2 gollük performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.