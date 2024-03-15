Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jonas Svenssson ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.
Devre arasında Siyah-Beyazlılar'a gelen Svenssson için ülkesi Norveç'ten teklifler geldiği bildirildi.
AYRILMAYA SICAK
Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncunun, yine de gelecek önerileri dinleyeceği bildirildi.
BÜYÜKLERDEN BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYOR
Deneyimli oyuncu, ülkesine geri dönmeden önce fırsat gelmesi halinde Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde görev almayı istiyor.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.
Devre arasında Siyah-Beyazlılar'a gelen Svenssson için ülkesi Norveç'ten teklifler geldiği bildirildi.
AYRILMAYA SICAK
Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncunun, yine de gelecek önerileri dinleyeceği bildirildi.
BÜYÜKLERDEN BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYOR
Deneyimli oyuncu, ülkesine geri dönmeden önce fırsat gelmesi halinde Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde görev almayı istiyor.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.