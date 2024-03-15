'ta takımdan ayrılacağı konuşulanile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.Devre arasında Siyah-Beyazlılar'a gelen Svenssson için ülkesi Norveç'ten teklifler geldiği bildirildi.Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncunun, yine de gelecek önerileri dinleyeceği bildirildi.Deneyimli oyuncu, ülkesine geri dönmeden önce fırsat gelmesi halinde Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde görev almayı istiyor.Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.