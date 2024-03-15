Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a ülkesinden teklif!

Beşiktaş forması giyen Jonas Svenssson için ülkesinden teklifler geldiği bildirildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a ülkesinden teklif!
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15 Mart 2024 10:04
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jonas Svenssson ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.

Devre arasında Siyah-Beyazlılar'a gelen Svenssson için ülkesi Norveç'ten teklifler geldiği bildirildi.

AYRILMAYA SICAK

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncunun, yine de gelecek önerileri dinleyeceği bildirildi.

BÜYÜKLERDEN BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYOR

Deneyimli oyuncu, ülkesine geri dönmeden önce fırsat gelmesi halinde Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde görev almayı istiyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.   

 
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