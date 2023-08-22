Beşiktaş'ta istifa gelişmesi; Asbaşkan Serhan Çetinsaya!

Beşiktaş'ta Anderson Talisca ve Sergio Ramos'un transfer görüşmelerinin durmasının ardından istifa kararı geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta istifa gelişmesi; Asbaşkan Serhan Çetinsaya!
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22 Ağustos 2023 15:26
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 15:28
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, transfer döneminin başından bu yana ciddi şekilde eleştirilirken; Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinin gerçekleşmeyeceğinin açıklanmasının ardından kriz tavan yaptı.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönmesini heyecanla bekleyen, savunmaya ise Sergio Ramos takviyesi bekleyen Beşiktaş taraftarları, yönetimin yapmış olduğu "İki transferden yüksek maliyetler nedeniyle vazgeçtik" açıklamasının ardından Ahmet Nur Çebi ve yönetimine sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

ASBAŞKAN SERHAN ÇETİNSAYA'DAN İSTİFA

Özelikle Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferleri ile yakından ilgilenen ve ekonomik olarak bu transferlerde kulübe katkı yapmak isteyen Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, flaş bir istifa kararı aldı.

Beşiktaş'ın Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinden vazgeçmesini kabul etmeyen Serhan Çetinkaya ani bir kararla istika kararı aldı ve bunu Ahmet Nur Çebi'ye iletti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, henüz Serhan Çetinkaya'nın istifasını kabul etmedi. Diğer yöneticiler araya girerek, Serhan Çetinkaya'yı kararından döndürmek için harekete geçti.



İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Öte yandan Beşiktaş cephesinden taraftarların transfer tepkisi üzerine nasıl bir yol izleneceği merakla beklenmeye başlandı.

Sosyal medyadaki bazı taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görevinden istifa ederek kongre kararı almasını yüksek sesle dile getirmeye başladı.

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