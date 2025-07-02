Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.

calendar 02 Temmuz 2025 14:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 15:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrıldı!
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, geçen sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ciro Immobile'le yollarını ayırdı.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak. Siyah-beyazlılar sözleşme feshi için yıldız golcüye 3 milyon Euro ödeyecek. İtalyan yıldız bu gece İstanbul'dan ayrılacak.

Siyah-beyazlı takımın sözleşme fesih bedelini beş taksit halinde ödeyeceği Ciro Immobile, bonservisini aldıktan sonra İtalya Ligi takımlarından Bologna ile sözleşme imzalayacak."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde 41 maça çıkan Immobile, 19 gol, 4 asist kaydetti.

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