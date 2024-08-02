Beşiktaş'ta iki gurbetçi hedefi

Beşiktaş, kadroya yerli ve potansiyelli isimler kazandırmak için girişimlere başladı.
Bunlar arasında Freiburg'da forma giyen sol bek Berkay Yılmaz ile Augsburg'un genç orta sahası Mert Kömür bulunuyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle temaslar sıklaştı.
Geçen sezonun son iki ayında A Takım ile Bundesliga'da 4 maça çıkma deneyimi yaşayan 18 yaşındaki Mert, 1 de gole imza atmıştı. Berkay ise Freiburg II takımıyla 3. Lig'de 18 karşılaşmada ter döktü, 1 gol attı, 5 de asist yaptı.
Bunlar arasında Freiburg'da forma giyen sol bek Berkay Yılmaz ile Augsburg'un genç orta sahası Mert Kömür bulunuyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle temaslar sıklaştı.
Geçen sezonun son iki ayında A Takım ile Bundesliga'da 4 maça çıkma deneyimi yaşayan 18 yaşındaki Mert, 1 de gole imza atmıştı. Berkay ise Freiburg II takımıyla 3. Lig'de 18 karşılaşmada ter döktü, 1 gol attı, 5 de asist yaptı.
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