Beşiktaş'ta iki gurbetçi hedefi

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Berkay Yılmaz ve Mert Kömür ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta iki gurbetçi hedefi
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02 Ağustos 2024 09:06
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 09:07
Beşiktaş, kadroya yerli ve potansiyelli isimler kazandırmak için girişimlere başladı.

Bunlar arasında Freiburg'da forma giyen sol bek Berkay Yılmaz ile Augsburg'un genç orta sahası Mert Kömür bulunuyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle temaslar sıklaştı.

Geçen sezonun son iki ayında A Takım ile Bundesliga'da 4 maça çıkma deneyimi yaşayan 18 yaşındaki Mert, 1 de gole imza atmıştı. Berkay ise Freiburg II takımıyla 3. Lig'de 18 karşılaşmada ter döktü, 1 gol attı, 5 de asist yaptı.

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