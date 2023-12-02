Beşiktaş'ta ibra kararı!

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri için yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylamalarda yönetim kurulu, her iki dönem için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
2023 DÖNEMİ DE İBRA EDİLDİ
Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi için yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylamada yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri için yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylamalarda yönetim kurulu, her iki dönem için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
2023 DÖNEMİ DE İBRA EDİLDİ
Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi için yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylamada yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu açıkladı.