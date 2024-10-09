Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde çok sayıda ve önemli ismi kadrosuna katarak, geçen sezonun kötü izlerini unutturmaya çalıştı.
Siyah-beyazlılar sezona çok iyi başlayıp flaş sonuçlar da aldı ancak sıkışık takvime yüksek sertlikteki Avrupa maçları eklenince, kadro yetersiz gelmeye başladı.
Kartal'da rotasyon sıkıntısı baş gösterdi. Özellikle bazı bölgelerde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un seçeneği bulunmuyor.
KANATLAR DA SIKINTILI
Immobile ve Masuaku, alternatifsiz oyuncuların başında geliyor. Santrafor ve sol bekin yanı sıra hücum kanatlarında da sorun var. Siyah-beyazlı yönetim, ara transferde Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana ile yollarını ayırıp, rotasyon sıkıntısı yaşanan bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
Beşiktaş ayrıca, yerli takviyesi de yapacak. Transferlerden sorumlu olan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar bu konuda da arayışı sürdürüyor.
İYİ Kİ RASHICA VAR
Bu sezon en formda olan Beşiktaşlı oyuncuların başın da Milot Rashica geliyor. 28 yaşındaki Kosovalı sağ kanat, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un sisteminin en önemli parçalarından biri. 12 maçın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 922 dakika sahada kaldı.
1 gol 4 asistlik katkı sağlayan Kosovalı, bazı maçlarda sol kanat ve sağ bekte de süre aldı. Rashica'nın Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
Beşiktaş'ta gündem transfer: 2 oyuncu şart!
Beşiktaş'ta sıkışık fikstür nedeniyle kadro yetersizliği ortaya çıktı. Özellikle santrafor, sol bek ve kanatlarda alternatif sıkıntısı yaşayan takım, ara transferde bu bölgeleri güçlendirmeyi planlıyor.
Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde çok sayıda ve önemli ismi kadrosuna katarak, geçen sezonun kötü izlerini unutturmaya çalıştı.
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