Beşiktaş'ta Gio'nun kare ası: Gedson

Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst'un düzenli olarak ilk 11'de oynattığı ve hiç vazgeçmediği 4 oyuncu var. Bunlarda başı çeken ise Portekizli futbolcu Gedson... Detaylar.

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Beşiktaş'ta Gio'nun kare ası: Gedson
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12 Ekim 2024 13:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst'un düzenli olarak ilk 11'de oynattığı ve hiç vazgeçmediği 4 oyuncu var. Geride kalan 12 maçın 12'sinde de ilk 11'de oynayan Gedson, toplam 1037 dakika ile en çok süre alan oyuncu oldu.

Portekizli oyuncuyu, 12 maça da ilk 11'de başlayan Rafa ve Paulista takip etti.

Sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçıran kaleci Mert günok ise kadroda olduğu tüm karşılaşmalarda 11'de başlayıp hiç çıkmayan tek isim.

Siyah beyazlı takımın diğer kilit isimleri Jonas Svensson, Ciro Immobile, Arthur Masuaku ve Rashica oldu.

İtalyan forvet 12 maçın 11'ine ilk 11'de başlarken, maç başı ortalama 77.08 dakika ile en az süre alan isim olsa da takımın en golcü oyuncusu konumunda. 

 
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