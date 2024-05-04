Beşiktaş'ta galibiyetin gizli mimarı Mert Günok

Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş'ta galibiyetin gizli mimarlarından biri de Mert Günok oldu.
İkinci yarının başında Çaykur Rizespor belli bölümlerde baskılı oynarken, üst üste girdikleri pozisyonlarda Mert Günok'u geçemediler.
Tecrübeli file bekçisi, 68. dakikada ise Worrall'ın adamını kaçırdığı yan topun devamında topu ağlarda gördü. Yenilen gol sonrası büyük üzüntü yaşayan ve savunmadaki arkadaşlarına kızan Mert, son anlarda Worrall'ın attığı galibiyet golüne ise en çok sevinenlerdendi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 42 maça çıkan Mert, kalesinde 46 gol görürken 16 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
İkinci yarının başında Çaykur Rizespor belli bölümlerde baskılı oynarken, üst üste girdikleri pozisyonlarda Mert Günok'u geçemediler.
Tecrübeli file bekçisi, 68. dakikada ise Worrall'ın adamını kaçırdığı yan topun devamında topu ağlarda gördü. Yenilen gol sonrası büyük üzüntü yaşayan ve savunmadaki arkadaşlarına kızan Mert, son anlarda Worrall'ın attığı galibiyet golüne ise en çok sevinenlerdendi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 42 maça çıkan Mert, kalesinde 46 gol görürken 16 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.