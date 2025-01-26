Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı.
Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Emirhan yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson da ağrıları nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.
Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Emirhan yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson da ağrıları nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.