Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı!

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı!
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26 Ocak 2025 17:38
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı.

Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Emirhan yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson da ağrıları nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.

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