Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'a özel ilgi

Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk maçına çıktı ve büyük ilgi gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'a özel ilgi
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14 Ocak 2022 20:30
Beşiktaş'ta son günlerin dikkati çeken genç oyuncusu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk maçına çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve iyi performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında da ilk 11'de şans bulan Emirhan'ı ısınma çalışmaları sırasında tribünlere çağırdı ve oyuncu lehine tezahüratta bulundu.

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