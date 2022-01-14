Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'a özel ilgi

Beşiktaş'ta son günlerin dikkati çeken genç oyuncusu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk maçına çıktı.
Siyah-beyazlı takımın Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve iyi performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında da ilk 11'de şans bulan Emirhan'ı ısınma çalışmaları sırasında tribünlere çağırdı ve oyuncu lehine tezahüratta bulundu.
Siyah-beyazlı takımın Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve iyi performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında da ilk 11'de şans bulan Emirhan'ı ısınma çalışmaları sırasında tribünlere çağırdı ve oyuncu lehine tezahüratta bulundu.