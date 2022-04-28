Beşiktaş'ta Doğucan Haspolat harekatı

Beşiktaş'ın'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, 3-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında rakip takımdan bir futbolcuyu yardımcılarına özellikle takip ettirdi.Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki ön liberosu Doğucan Haspolat'ın performansından etkilenen Ismael'in, maçın ardından ekibinden genç oyuncuyla ilgili rapor istediği bildirildi. Beşiktaş karşısısında 90 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, 2 sene önce Hollanda'nın Excelsior takımından 300 bin Euro karşılığında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Türkiye U21 Takımı'nda da forma giyen Doğucan, bu sezon Kasımpaşa'da 31 mücadeleye çıkıp 1 gol ve 1 asistle oynadı.Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan genç futbolcu, çok yönlü bir isim... Ana mevkisi ön libero olmasına rağmen merkez orta saha ve sağ bekte de oynayabilen Doğucan, bundan dolayı değerini katlıyor. Yetenekli futbolcuyla ilgili raporun hazırlanması sonrasında Ismael'in bu transfere olumlu rapor vermesi halinde Beşiktaş Yönetimi düğmeye basacak.