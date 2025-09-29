29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
0-09'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-124'
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-08'

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Kocaelispor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile derbide karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
