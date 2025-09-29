Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile derbide karşılaşacak.
