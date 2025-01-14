Beşiktaş'ta çok yönlü forvet: 'Jonas Wind'

Beşiktaş, Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı forvet Jonas Wind'i listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta çok yönlü forvet: 'Jonas Wind'
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14 Ocak 2025 10:20

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

Ciro İmmobile'nin yanına golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Wolfsburg'un golcüsü Jonas Wind oldu.

7 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de uzun araştırmalar yaptığı futbolcu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

ÇOK YÖNLÜ FORVET

24 yaşındaki Danimarkalı santrfor güçlü fiziği ile dikkat çekerken, forvet arkası ve sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor. 1,90'luk yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor. 

Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Beşiktaş İmmobile'nin yanına güçlü bir alternatif alarak İtalyan oyuncunun yükünü hafifletmeyi planlıyor. Wind ile özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği ve Beşiktaş'ın daha çabuk davranması gerektiği belirtildi.

PERFORMANSI

Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, bu sezon Wolfsburg forması ile 14 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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