Beşiktaş'ta Ciro Immobile sevinci

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Ciro Immobile Rizespor maçında forma giyebilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile sevinci
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01 Ocak 2025 12:32

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. 

Sakatlığı düzelen Ciro Immobile takımla çalıştı. İtalyan golcü, Rize'de forma giyebilecek. Tedavisine devam edilen Rashica ise maçta görev yapamayacak. Siyah beyazlılar 2 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye giderek kampa girecek.

EMRECAN TERZİ AMELİYAT OLDU

Öte yandan Serkan Emrecan Terzi sağ ayak bileğinde meydana gelen bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edildi. Genç oyuncunun kısa süre sonra rehabilitasyona başlayabileceği bildirildi.

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