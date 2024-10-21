Beşiktaş'ta Ciro Immobile Avrupa'da zirvede!

Beşiktaş'ın golcü santraforu Ciro Immobile, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile Avrupa'da zirvede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2024 10:16
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu.

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, yakaladığı isabet oranıyla dikkat çekti. 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 8 gole ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu olan Immobile, Avrupa'nın da zirvesine çıktı. İtalyan yıldız, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu. 18 şutta 8 gol bulan Immobile, her alanda öne çıktı. 
 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery