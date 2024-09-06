Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği

Beşiktaş'a ayrılık konusunda zorluk çıkartan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği
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06 Eylül 2024 12:12
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Daniel Amartey, yıllık ücretleri nedeniyle takımda kalmak için diretiyor. İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain için de aynı durum söz konusu olsa da İngiliz futbolcunun daha önce yaşadığı bir olay nedeniyle sorun çıkardığı iddia edildi.

CHAMBERLAIN KIRGIN

Chamberlain, kulübün yaz kamp dönemindeki tavrı nedeniyle kırgın. Sportif Direktör Samet Aybaba'nın oyuncuyu kamp kadrosuna dahil ettiremediği öğrenildi.

ÇOK İÇERLEDİ

Bu nedenle kulübe tavırlı olan İngiliz futbolcu kendisine yapılan muameleye çok içerledi.

ZORLUK ÇIKARDI

Chamberlain bu sebeple ayrılığı düşünse de anlaşma noktasına gelince Beşiktaş'a zorluk çıkardı. 

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