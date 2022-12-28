Beşiktaş'ta Caner Erkin kararı verildi





Çizme basını ise dün milli sol bekle İtalyan ekibi Lazio'nun ilgilendiğini yazdı. Futbolcu 2016 yılında Fenerbahçe'den Inter'e gitmiş ancak Frank de Boer kendisini istemeyince hiç maça çıkmadan Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'ta sol bek pozisyonu için transfer gündemi hareketli devam ediyor.Arthur Masuaku'nun devre arasında takımdan ayrılması ve yerine transfer yapılması planlanıyor. Demokratik Kongolu futbolcu Hull City, Spezia ve Olympiakos ile görüşüyor.Siyah-beyazlı kulüpte ise Karagümrük'le yollarını ayıran eski futbolcusu Caner Erkin bir süre gündemi meşgul etmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun geri dönmesine taraftar, büyük tepki gösterdi. Bu da yönetimin geri adım atmasına neden oldu. Siyah-beyazlılar, Caner ismini şimdilik rafa kaldırmış durumda.