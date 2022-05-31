Domagoj Vida'nın ayrılması sonrası stoper transferini mutlaka yapacak olan Beşiktaş, savunma için yerlilerde Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor.



Abdülkerim için Konya'nın bonservis bedelinde indirim yapmaması durumunda ise Kartal, geçen sezonu Verona'dan kiralık Kayserispor'da geçiren Mert Çetin'e yönelecek.



Mert için ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi düşünülüyor.



