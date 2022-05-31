Beşiktaş'ta B planı: Mert Çetin

Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'un bonservis bedelinde indirim yapmaması durumunda Beşiktaş, geçen sezonu Verona'dan kiralık Kayserispor'da geçiren Mert Çetin'e yönelecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta B planı: Mert Çetin
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31 Mayıs 2022 11:23
Domagoj Vida'nın ayrılması sonrası stoper transferini mutlaka yapacak olan Beşiktaş, savunma için yerlilerde Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor.

Abdülkerim için Konya'nın bonservis bedelinde indirim yapmaması durumunda ise Kartal, geçen sezonu Verona'dan kiralık Kayserispor'da geçiren Mert Çetin'e yönelecek.

Mert için ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi düşünülüyor. 

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