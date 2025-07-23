Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti

Transfer sezonunun hızlı isimlerinden Beşiktaş'a bir ayrılık gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar'ın 20 yaşındaki kalecisi Göktuğ Baytekin, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sakaryaspor'a transfer oldu.
Ayrılık sonrası Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde oldu:
"Profesyonel futbolcumuz Göktuğ Baytekin, 2025-26 sezonu sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Göktuğ Baytekin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Siyah-beyazlılar'ın 20 yaşındaki kalecisi Göktuğ Baytekin, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sakaryaspor'a transfer oldu.
Ayrılık sonrası Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde oldu:
"Profesyonel futbolcumuz Göktuğ Baytekin, 2025-26 sezonu sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Göktuğ Baytekin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."