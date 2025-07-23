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Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti

Beşiktaş, 20 yaşındaki kalecisi Göktuğ Baytekin'in sezon sonuna kiralık olarak Sakaryaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

calendar 23 Temmuz 2025 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti
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Transfer sezonunun hızlı isimlerinden Beşiktaş'a bir ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar'ın 20 yaşındaki kalecisi Göktuğ Baytekin, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sakaryaspor'a transfer oldu.

Ayrılık sonrası Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Profesyonel futbolcumuz Göktuğ Baytekin, 2025-26 sezonu sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Göktuğ Baytekin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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