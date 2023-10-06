Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sakatlandı

Beşiktaş, Kongolo futbolcu Arthur Masuaku'nun sakatlık yaşadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sakatlandı
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06 Ekim 2023 15:44
Son güncelleme 06 Ekim 2023 15:47
Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku'nun UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanan maçta bir sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi.

İşte Beşiktaş'ın Arthur Masuaku için yaptığı açıklama;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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