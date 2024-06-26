Beşiktaş'ta Angel Di Maria çılgınlığı

Beşiktaş taraftarları, Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria için sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Angel Di Maria çılgınlığı
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26 Haziran 2024 09:29
Süper Lig ekipleri yeni sezona hazırlanırken, transferler üst üste açıklanmaya başladı. Taraftarların heyecanlı bekleyişi sosyal medyaya yansıdı.

TARAFTAR DI MARIA'YI BEKLİYOR

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız Rafa Silva transferini KAP'a bildirmesi üzerine, taraftarlar bir başka yıldız için harekete geçti. Portekiz'den bir transfer daha isteyen siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Angel Di Maria çağrısı başlattı.



Sosyal medyada Di Maria'yı trendlere taşıyan Beşiktaş taraftarı, büyük ses getirdi.

Beşiktaş iç saha formasını ilk kez Rafa Silva ile tanıttı. Bunun üzerine siyah beyazlı taraftarlar, deplasman formasının Di Maria'nın transferiyle tanıtılmasını istedi. 

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