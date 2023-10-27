29 Ekim

Beşiktaş'ta Aboubakar rekoru kaçırdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, eğer Bodo/Glimt maçında gol atmayı başarsaydı önemli bir rekorun altına imza atacaktı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Aboubakar rekoru kaçırdı!
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27 Ekim 2023 13:32
Beşiktaş, Bodo/ Glimt deplasmanında tel tel dökülürken, özellikle ilk devrede ayakta kalabilen isimlerden biri de Vincent Aboubakar oldu.

Kamerunlu forvet, ilk 45'te iki önemli fırsatı değerlendirmeye çalışırken, kaleci engeline takıldı. Aboubakar, her şeye rağmen sahada kaldığı süre içerisinde mücadelesiyle elinden geleni yapmayı başardı. Bu arada Aboubakar, eğer dün gol atmayı başarsaydı önemli bir rekorun altına imza atacaktı.

31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırması halinde Siyah-Beyazlı forma altında 14. Avrupa golünü atacak ve Oktay Derelioğlu'nun rekoruna ortak olacaktı. 

 

 

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