Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme!

Beşiktaş, sözleşmesi biten 4 oyuncuyla yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

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Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme!
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06 Temmuz 2021 19:08
Beşiktaş, sözleşmesinin sonuna gelen 4 oyuncusuyla yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlılar, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Beşiktaş'ın transfer videosunda Atiba Hutchinson "Yılların bir önemi yok, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ben buradayım" mesajını verirken, Necip Uysal ise Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir." dedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullanıldı.














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