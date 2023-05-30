Beşiktaş'ta 3 transfer birden yolda!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Fabio Borini, Lucas Tousart ve Geoffrey Kondogbia listenin başında yer alıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta 3 transfer birden yolda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2023 09:08
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın transfer hakkındaki açıklamalarının ardından tüm gözler transfer gündemindeki isimlere çevrildi. Bu isimlerin başında Karagümrük'ten Fabio Borini, Hertha Berlin'den Lucas Tousart ve Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia geliyor.

BORINI HABER BEKLİYOR

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ama Karagümrük'ün bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen Borini transferinde artık engel yok. İstanbul ekibiyle yollarını sezon bitmeden ayıran ve bonservisini eline alan yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlılar'ın yeniden radarında. Teknik direktör Şenol Güneş, Borini'yi takımında görmeyi arzu ediyor. Yıldız isim ve menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşecek.

BUNDESLIGA'YA YAKIN TAKİP

Süper Lig'de 2.lik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın listesine Almanya'dan bir isim daha girdi. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Hertha Berlin'den Lucas Tousart da var. Fransız orta saha oyuncusu, Hertha Berlin'in Bundesliga'ya veda etmesi nedeniyle takımından ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak ayrılık kapıda görünüyor. Beşiktaş'ın futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yakın zamanda Tousart'ın menajeriyle de temas kurulacağı öğrenildi. Kulübüyle 3.sezonunu yaşayan Tousart, bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyerken 6 gol, 1 asistlik katkı verdi.

KONDOGBIA DA MASADA

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Beşiktaş'a menajerlerden flaş öneriler gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın masasına konulan son isim Geoffrey Kondogbia oldu. Atletico Madrid'in yeni sezonda takımında düşünmediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın hedefleri arasına girebilir. Yönetimin; teknik direktör Şenol Güneş'le yapacağı değerlendirmenin ardından bu transferle ilgili yol haritasını belirleyeceği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery