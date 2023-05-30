Beşiktaş'ta 3 transfer birden yolda!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın transfer hakkındaki açıklamalarının ardından tüm gözler transfer gündemindeki isimlere çevrildi. Bu isimlerin başında Karagümrük'ten Fabio Borini, Hertha Berlin'den Lucas Tousart ve Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia geliyor.
BORINI HABER BEKLİYOR
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ama Karagümrük'ün bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen Borini transferinde artık engel yok. İstanbul ekibiyle yollarını sezon bitmeden ayıran ve bonservisini eline alan yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlılar'ın yeniden radarında. Teknik direktör Şenol Güneş, Borini'yi takımında görmeyi arzu ediyor. Yıldız isim ve menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşecek.
BUNDESLIGA'YA YAKIN TAKİP
Süper Lig'de 2.lik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın listesine Almanya'dan bir isim daha girdi. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Hertha Berlin'den Lucas Tousart da var. Fransız orta saha oyuncusu, Hertha Berlin'in Bundesliga'ya veda etmesi nedeniyle takımından ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak ayrılık kapıda görünüyor. Beşiktaş'ın futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yakın zamanda Tousart'ın menajeriyle de temas kurulacağı öğrenildi. Kulübüyle 3.sezonunu yaşayan Tousart, bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyerken 6 gol, 1 asistlik katkı verdi.
KONDOGBIA DA MASADA
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Beşiktaş'a menajerlerden flaş öneriler gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın masasına konulan son isim Geoffrey Kondogbia oldu. Atletico Madrid'in yeni sezonda takımında düşünmediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın hedefleri arasına girebilir. Yönetimin; teknik direktör Şenol Güneş'le yapacağı değerlendirmenin ardından bu transferle ilgili yol haritasını belirleyeceği belirtildi.
BORINI HABER BEKLİYOR
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ama Karagümrük'ün bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen Borini transferinde artık engel yok. İstanbul ekibiyle yollarını sezon bitmeden ayıran ve bonservisini eline alan yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlılar'ın yeniden radarında. Teknik direktör Şenol Güneş, Borini'yi takımında görmeyi arzu ediyor. Yıldız isim ve menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşecek.
BUNDESLIGA'YA YAKIN TAKİP
Süper Lig'de 2.lik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın listesine Almanya'dan bir isim daha girdi. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Hertha Berlin'den Lucas Tousart da var. Fransız orta saha oyuncusu, Hertha Berlin'in Bundesliga'ya veda etmesi nedeniyle takımından ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak ayrılık kapıda görünüyor. Beşiktaş'ın futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yakın zamanda Tousart'ın menajeriyle de temas kurulacağı öğrenildi. Kulübüyle 3.sezonunu yaşayan Tousart, bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyerken 6 gol, 1 asistlik katkı verdi.
KONDOGBIA DA MASADA
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Beşiktaş'a menajerlerden flaş öneriler gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın masasına konulan son isim Geoffrey Kondogbia oldu. Atletico Madrid'in yeni sezonda takımında düşünmediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın hedefleri arasına girebilir. Yönetimin; teknik direktör Şenol Güneş'le yapacağı değerlendirmenin ardından bu transferle ilgili yol haritasını belirleyeceği belirtildi.