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Beşiktaş'ta 25 milyon euro'luk operasyon

Beşiktaş kadro planlaması bakımından yollarını ayırmayı düşündüğü isimleri belirledi ve bu ayrılıklar sonrasında 25 milyon euro gelir kazanmayı hedefliyor.

calendar 22 Haziran 2025 13:41
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 25 milyon euro'luk operasyon
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Beşiktaş'ta takımdan gönderilecek futbolcular belirlendi ve yönetim de maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Birinci hedef, 25 milyon euro'luk maaş yükünden tamamen kurtulup, yeni gelecek oyuncularla stratejik açıdan yönetilebilir bir maaş skalası yaratmak.

Yönetim, Immobile: 8, Chamberlain: 4.1, Paulista: 3.5, Masuaku: 3.4, Joao Mario: 3.3, Uduokhai'nin 2.8 milyon euro fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon euro'luk bir operasyona hazırlanıyor.


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