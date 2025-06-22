Beşiktaş'ta 25 milyon euro'luk operasyon

Beşiktaş'ta takımdan gönderilecek futbolcular belirlendi ve yönetim de maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.
Birinci hedef, 25 milyon euro'luk maaş yükünden tamamen kurtulup, yeni gelecek oyuncularla stratejik açıdan yönetilebilir bir maaş skalası yaratmak.
Yönetim, Immobile: 8, Chamberlain: 4.1, Paulista: 3.5, Masuaku: 3.4, Joao Mario: 3.3, Uduokhai'nin 2.8 milyon euro fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon euro'luk bir operasyona hazırlanıyor.
Birinci hedef, 25 milyon euro'luk maaş yükünden tamamen kurtulup, yeni gelecek oyuncularla stratejik açıdan yönetilebilir bir maaş skalası yaratmak.
Yönetim, Immobile: 8, Chamberlain: 4.1, Paulista: 3.5, Masuaku: 3.4, Joao Mario: 3.3, Uduokhai'nin 2.8 milyon euro fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon euro'luk bir operasyona hazırlanıyor.
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