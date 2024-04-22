Beşiktaş'ta 1 imza, 1 veda yolda

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları belli oluyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 1 imza, 1 veda yolda
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22 Nisan 2024 10:32
İç transferde Beşiktaş yönetimini terleten iki isimden farklı haberler geldi.

SALİH UÇAN İLE ANLAŞMA YAKIN

Salih Uçan ile kopma noktasına gelen görüşmelerin son dönemde olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Tarafların ücret pazarlıklarında geri adımlar attığı ve anlaşma noktasına yaklaşıldığı öğrenildi.

CENK TOSUN İLE VEDA

Cenk Tosun ise yavaş yavaş Beşiktaş'tan kopuyor. Kendisine yönelik tribün tepkisinin de etkisiyle Cenk'in ayrılığa yakın olduğu belirtiliyor. Tosun Paşa'nın Eyüpspor ile temasta olduğu biliniyor.

SEZON PERFORMANSLARI 

Bu sezon Beşiktaş'ta 31 maça çıkan Salih Uçan, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Cenk Tosun ise çıktığı 40 karşılaşmada takımına 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 

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