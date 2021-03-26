Beşiktaş, stoperini Brezilya'da buldu: Leo Pereira!

Savunmasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, ocak ayında da istediği Flamengo'nun 1.89'luk stoperi Leo Pereira için bir kez daha nabız yokluyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, stoperini Brezilya'da buldu: Leo Pereira!
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26 Mart 2021 11:38
Beşitkaş, Devler Ligi biletini kapmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı.

Defans hattına takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda devre arasında gündeme Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu Leo Pereira gelmiş, ancak Brezilya ekibinin yüksek bonservis talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

FLAMENGO'DAN AYRILMAK İSTİYOR

2021 yılında takımında forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Brezilya basınında yer alan haberde sezon sonunda takımdan ayrılacak listesinin başında ise Leo Pereira gösterildi. 2021 yılı başında 5 milyon euro değeri bulunan futbolcu uzun süre forma giyememesinin ardından değeri 3.5 milyon euro'ya kadar düştü. 



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