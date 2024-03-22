Beşiktaş stoper arıyor!

Stoper rotasyonunda kullandığı Necip Uysal, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Daniel Amartey ve kiralık Joe Worrall'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer planlamasında önceliğin yine savunmanın merkezi olacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli bir yabancı ile bu bölgeyi güçlendirmek istediği, bir de yerli stoper ile rotasyonu tamamlamayı planladığı, mevcut stoperlerin bazılarıyla da yolların ayrılacağı belirtildi. Kara Kartal, stoperin yanı sıra bir de santrfor arıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli bir yabancı ile bu bölgeyi güçlendirmek istediği, bir de yerli stoper ile rotasyonu tamamlamayı planladığı, mevcut stoperlerin bazılarıyla da yolların ayrılacağı belirtildi. Kara Kartal, stoperin yanı sıra bir de santrfor arıyor.