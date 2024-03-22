Beşiktaş stoper arıyor!

Necip Uysal, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Daniel Amartey ve kiralık Joe Worrall'dan istenen verimi alamayan Beşiktaş, tecrübeli bir yabancı ile bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş stoper arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 14:25
Stoper rotasyonunda kullandığı Necip Uysal, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Daniel Amartey ve kiralık Joe Worrall'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer planlamasında önceliğin yine savunmanın merkezi olacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli bir yabancı ile bu bölgeyi güçlendirmek istediği, bir de yerli stoper ile rotasyonu tamamlamayı planladığı, mevcut stoperlerin bazılarıyla da yolların ayrılacağı belirtildi. Kara Kartal, stoperin yanı sıra bir de santrfor arıyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery