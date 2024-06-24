Beşiktaş, stat kapasitesini artırıyor

Beşiktaş'ta stat çatı ve zemin yenileme işlemleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 42 bin 590 olan kapasitenin 50 bine çıkarılması yönünde de çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Haberturk
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Beşiktaş, stat kapasitesini artırıyor
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24 Haziran 2024 16:41
Son güncelleme 24 Haziran 2024 16:42
Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun zemini yenileniyor.

Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.

Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor.

42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.

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