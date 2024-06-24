Beşiktaş, stat kapasitesini artırıyor

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun zemini yenileniyor.
Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.
Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor.
42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.
Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.
Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor.
42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.
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