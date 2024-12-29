Beşiktaş seçiminde Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Divan Başkanlığı'ndan Galatasaray'a gönderme geldi.

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Beşiktaş seçiminde Galatasaray'a gönderme!
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29 Aralık 2024 15:59
Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Galatasaray'a göndermede buunuldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçimde üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Divan Başkanlığı sarı kırmızılı takım aleyhine göndermeli bir uyarıda bulundu.

"MAKLUBECİLERLE UĞRAŞMAYIN!"

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" ifadeleri kullanıldı.

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