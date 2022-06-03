Beşiktaş, Romalı yıldızı gündemine aldı

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.



Fransa basınının Sky Sport Italia'ya dayandırdığı haberde; Kartal'ın Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan futbolcusu Jordan Veretout ile ilgilendiği duyuruldu.



Mourinho'nun öğrencisinin kiralık olarak transfer edilmek istendiği vurgulandı. 29 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusuna Fransız ekibi Marsilya'nın da talip olduğu ifade edildi.



Eylül 2020'den Fiorentina'dan 17.5 milyon euro bedelle transfer edilen Veretout, bu sezon Serie A'da 36 maça çıktı ve 4 gol attı. Yıldız orta saha 8 de asist yaptı.



Jordan Veretout'un güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Veretout'un kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Jordan Veretout, 5 kez Fransız Milli Takım formasını giydi.







