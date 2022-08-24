Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, üst üste transferler yaptı. Önceliklerini belirleyen ve Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan siyah-beyazlıların Premier Lig menşeli oyuncuları renklerine bağlaması dikkati çekiyor.



BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG'İ ÇOK SEVDİ



Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss'i kadrosuna kattıktan sonra Hollandalı golcü Wout Weghorst'u Burnley'den kiraladı.



Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığından sonra West Ham'dan Arthur Masuaku'yu transfer eden siyah-beyazlılar, Everton'dan Cenk Tosun ve Dele Alli transferlerini gerçekleştirdi.



TAKIMDA PREMIER LİG MENŞELİ OYUNCU SAYISI ARTTI



Şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş'ta bilindiği üzere Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou da önceki sezonlarda Premier Lig'de forma giymişlerdi.



Hatırlanacağı gibi daha önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer politikalarıyla ilgili kendisine gelen bir soruya, "Hem kaliteyi artıracak hem de Beşiktaş menfaatlerine uygun futbolcular alacağız. Ama bilinen liglerden transferlerimiz olacak" diyerek mesajı vermişti.







